San Pietro, iniziano i preparativi per la festa patronale: istituiti divieti di sosta temporanei

SAN PIETRO VERNOTICO – Aria di festa a San Pietro Vernotico: da ieri mattina, martedì 28 maggio, gli operai della ditta “Nuova Elettra luminarie Srl” con sede a San Donaci, sono a lavoro per il montaggio delle luminarie per la festa patronale che ricorre il 29 giugno prossimo. Si commemorano San Pietro e Paolo. Una novità assoluta per il territorio quella di vedere cominciare i preparativi quasi un mese prima delle celebrazioni.

Il nuovo comitato feste, costituito un paio di mesi fa, è a lavoro già da qualche settimana per raccogliere parte delle somme necessarie per l’organizzazione dei riti civili. Come è noto i soldi vengono raccolti attraverso libere offerte fatte dai cittadini a cui i membri del comitato si rivolgono attraverso un’attività di “porta a porta”. La sede dello stesso è in piazza Del Popolo.

Tornando alle luminarie, quindi, con ordinanza numero 60 del 28 maggio è stata disposta l’istituzione del divieto di circolazione in via Brindisi, via Lecce, via Pier Giovanni Rizzo, via Cellino e Piazza del Popolo “per il tempo strettamente necessario per consentire l’esecuzione dei lavori, prevedendo itinerari alternativi per la circolazione veicolare”.

L’ordinanza si è resa necessaria “per adottare le cautele più adatte a fluidificare il traffico e a rendere sicura la circolazione stradale”. Inoltre la stessa “è resa pubblica mediante il collocamento, nell’area interessata dai lavori, a cura della ditta Nuova Elettro Luminarie Srl”, della prescritta segnaletica stradale, con esonero di qualsiasi responsabilità per danni arrecati a cose e/o persone in capo all’Amministrazione comunale di S. Pietro Vernotico”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui