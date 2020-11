San Pietro, arriva Municipium: l'app al servizio del cittadino

SAN PIETRO VERNOTICO - Il Comune di San Pietro Vernotico si avvicina ai cittadini scegliendo di comunicare ed offrire servizi con un'applicazione per smartphone e tablet: è attiva l’App Municipium e nei prossimi giorni sarà attivo il anche il modulo Demografici Smart, con portale dei servizi demografici, forniti dal gruppo Maggioli.

"Si tratta di un passo importante di un percorso di innovazione del Comune di San Pietro Vernotico orientato all’offerta di servizi digitali alla cittadinanza, che ci permette di sviluppare e potenziare una gestione innovativa, efficace, efficiente e trasparente delle attività di comunicazione, dei processi e delle procedure amministrative. In poche parole: una tappa importante per rendere più semplice la quotidianità". Si legge nella nota di presentazione del progetto.

L'applicazione gratuita permette un facile accesso a notizie, eventi, mappe, segnalazioni e servizi utili. Abilitando la funzione di notifica è possibile inoltre essere avvisati in tempo reale ogni qualvolta venga pubblicata una nuova notizia da parte dell'Amministrazione.

Il modulo Demografici Smart ed il portale dei servizi demografici consentiranno la visura, la creazione di autocertificazioni e la certificazione dei dati anagrafici propri e del proprio nucleo famigliare in totale autonomia, senza limiti di orario. Il tutto secondo le più attuali norme di sicurezza.

“App Municipium" si può scaricare, gratuitamente, direttamente negli store online sia per Android sia per Apple. Una volta installata, basterà digitare "San Pietro Vernotico" nella barra di ricerca per entrare nel profilo del Comune per avere in una sola app tutte le informazioni del tuo Comune

News, eventi, notifiche in tempo reale (Push)

L’App offre al Comune la possibilità di inviare ai cittadini con semplicità, in modo rapido ed efficace, comunicazioni istantanee – grazie all’efficace sistema delle notifiche push – di segnalare gli eventi presenti sul territorio, manifestazioni locali, emergenze e comunicazioni urgenti. Gli eventi e le news comunali possono inoltre essere condivisi dai cittadini tramite sms, Whatsapp e sui principali social network direttamente dall’app.

Mappe d'interesse

Il Modulo è il fulcro di un progetto di valorizzazione e marketing territoriale che s’intende attuare. Sempre grazie a Municipium, infatti, cittadini, turisti e visitatori possono consultare facilmente le mappe dei punti di interesse del Comune, aggiornati con le informazioni di contatto e gli orari di apertura.

Rifiuti smart

App Municipum fornisce un'ampia gamma di servizi per la raccolta differenziata porta-a-porta, il ritiro rifiuti ingombranti e un glossario per differenziare correttamente i rifiuti

Offre un supporto reale ai cittadini aiutandoli nella gestione quotidiana dei rifiuti. Nell’app vengono inseriti i calendari della raccolta porta-a-porta, con un servizio di promemoria automatico che ricorda quale rifiuto conferire, tutte le informazioni sul ritiro degli ingombranti e un utile “Glossario del riciclo”.

Demografici Smart

Accesso al servizio Anagrafe On-Line per consultazione situazione Anagrafica il rilascio dei Certificati Anagrafici. Il Modulo prevede una sezione dedicata ai servizi demografici che espone funzionalità di consultazione (attuale e storica), di certificazione, di inoltro istanze e di comunicazione tra cittadino e Amministrazione (tale servizio è in attesa di autorizzazione dall’Agenzia per l’innovazione Digitale - AGID e sarà attivo nei prossimi giorni).

Segnalazioni idee, proposte

Oltre a questo, i cittadini possono mettersi in diretto contatto con il Comune grazie alla comoda funzione delle “Segnalazioni”, tramite la quale possono inviare una segnalazione, geolocalizzata e corredata di foto, di eventuali situazioni per le quali viene ritenuto necessario l’intervento del Comune. Le segnalazioni vengono inviate dal cittadino tramite l’app direttamente al Comune, per garantire massima affidabilità e riservatezza. Le segnalazioni sono suddivise per categorie e secondo diversi livelli gerarchici, con le notifiche al segnalante circa lo stato di avanzamento. Allo stesso modo il cittadino può comunicare i propri suggerimenti al Comune tramite la categoria di segnalazioni “Idee e proposte”.

Modulo protezione civile

Il Comune, grazie al modulo “Protezione Civile”, può informare i cittadini sugli stati di allerta del territorio, comunicare bollettini meteo e rendere disponibili utili norme di comportamento da attuare caso di emergenza.

Info utili

Tutte le informazioni sull'Amministrazione, gli uffici e i servizi del Comune grazie alle schede informative per fornire informazioni complete ai cittadini.

Sondaggi

Si possono chiedere pareri ai cittadini su tematiche di interesse locale, rapidi da compilare in mobilità.

Gallery