San Pietro, ricomincia la scuola ma senza mensa: ancora disagi per 400 famiglie

SAN PIETRO VERNOTICO – Lunedì 8 gennaio è arrivato e a San Pietro Vernotico il servizio di refezione scolastica non è stato attivato. Nonostante le promesse fatte a dicembre scorso durante un incontro pubblico tra sindaca, assessora e dirigente al ramo e delegazione di genitori (qui l'articolo). Cosa sta accadendo e perché? Se lo chiedono i consiglieri di opposizione “Uniti per Rizzo”. Ma se lo chiedono soprattutto quelle famiglie che attendono ormai da mesi l'avvio della mensa e non hanno soluzioni alternative per gestire i figli durante la pausa pranzo.

“Le famiglie, la scuola, i dipendenti del servizio mensa, hanno il sacrosanto diritto di conoscere quando prenderà avvio il servizio. Non vogliono conoscere le colpe del ritardo, i problemi procedurali: chiedono, da mesi, solo una data certa, e di non essere più presi in giro con false aspettative. Per poter organizzare la propria vita, i propri dipendenti (scuola), per sapere da quando poter contare su un modesto stipendio (dipendenti servizio mensa)”. Si legge in una nota inviata agli organi di informazione in cui si dice anche che un consigliere ha comunicato come data di avvio il 10 gennaio, un assessore, invece, “ha comunicato che non si può indicare una data perché sono sorti nuovi problemi; un altro assessore sui social scrive “abbiate fede”.

La sindaca, invece, avrebbe assegnato “il servizio, con decreto, ad altro funzionario, oggettivamente meno esperto della responsabile area 2 (oggi penalizzato quando, sino all’ultimo comunicato, gli si riconosceva, a giusta ragione, professionalità per aver bandito la gara in concomitanza con le modifiche introdotte dal nuovo codice degli appalti: forse la sua unica colpa è quella di aver dovuto lavorare, avendogli tolto personale, per onorare impegni anche il 31.12.23). Sull’Albo pretorio vi è il nulla”.

“Avete il dovere di comunicare il giorno entro cui sicuramente prenderà avvio il servizio mensa (o per quanto tempo ancora non prenderà avvio). Non abbiate timore nel farlo: un servizio indicato come essenziale risulta interrotto, per cui, anche se doveste comunicare l’avvio il 10.1, l’11.1 o il 30.1, nessuno vi ringrazierà, il danno ormai è fatto, e resterà alla storia il colpevole ed ingiustificato ritardo. Ma almeno ci sarà chiarezza”.