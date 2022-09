San Pietro, ripartono le borse lavoro: opportunità per 27 persone

SAN PIETRO VERNOTICO - Da ottobre prossimo a San Pietro Vernotico ripartono le borse lavoro: opportunità per 27 persone. L'intervento è destinato a giovani neodiplomati e laureati, persone sole oltre che a famiglie con minori, famiglie monogenitoriali, soggetti adulti appartenenti a nuclei familiari in cui uno dei coniugi sia detenuto. Le domande per l’utenza e le manifestazioni di interesse da parte delle aziende partiranno nella seconda metà del mese di settembre e coloro i quali risulteranno idonei potranno contare su un aiuto che varia dai 400 ai 600 euro mensili per otto mesi.

"Si è cercato di includere tutte le categorie per tentare di dare un’opportunità a chi in questo momento si trova in una situazione di svantaggio, consentendo un effettivo inserimento socio-lavorativo. Si ritiene inoltre che l'intervento programmato avrà indubbi benefici economici anche per le attività commerciali, in misura più marcata per chi potrà contare su forza lavoro a costo zero, in un periodo in cui, purtroppo, anche il mondo imprenditoriale sta facendo i conti con maggiori costi legati alle drammatiche vicende internazionali". Spiega l'assessore ai Servizi sociali Giuliana Giannone.

"Per poter far ripartire questo progetto fortemente voluto dall’assessorato ai Servizi sociali da me rappresentato oltreché dall’intera giunta con a capo il sindaco avv. Rizzo, abbiamo impiegato risorse del bilancio comunale per ben 105.000 euro. Era dal lontano 2014 con a capo sempre il sindaco Pasquale Rizzo che non si attuava un intervento cosi importante, che non è caduto dal cielo ma è frutto dell'importante lavoro attuato sui conti pubblici".

L’amministrazione guidata dal sindaco Rizzo si è sempre contraddistinta per l’aiuto consistente alle fasce più deboli della popolazione auspicando che quest’ulteriore aiuto possa dare sollievo a chi si trova in un momento di difficoltà in un contesto sempre più difficile per l’intero Paese.