San Pietro, "rottamazione" ingiunzioni di pagamento: "approvare il regolamento"

SAN PIETRO VERNOTICO – C’è tempo fino al 29 luglio prossimo, secondo quanto sostiene l’ex sindaco di San Pietro Vernotico, Pasquale Rizzo, ora consigliere di opposizione, per approvare il regolamento comunale che consente la rottamazione delle ingiunzioni di pagamento. In una nota diffusa attraverso gli organi di informazione, prodotta dal gruppo “Uniti per Rizzo sindaco” viene spiegato che il “Dl 30 marzo 2023 n. 34 convertito nella legge 26 maggio 2023 n. 56 ha consentito ai Comuni di 'rottamare' le proprie ingiunzioni di pagamento e gli accertamenti esecutivi, la cui riscossione non sia stata affidata ad agenzia delle entrate riscossione, ma gestita dal Comune a da altre società di riscossione (come accaduto per San Pietro Vernotico). Finalmente quindi a fine maggio si è consentito ai Comuni di adottare i medesimi provvedimenti previsti a livello nazionale per le c.d. cartelle esattoriali garantendo un uguale trattamento dei contribuenti, consentendo la definizione agevolata anche sugli altri tipi di atti come ingiunzioni e/o accertamenti esecutivi emessi dai Comuni che provvedono direttamente o tramite società alla riscossione delle proprie entrate” .

“Il regolamento deve essere approvato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 34/2023, e quindi entro il 29 luglio. Per le ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro, notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, il Comune può deliberare lo stralcio parziale, mantenendo solo gli importi dovuti a titolo di capitale, spese di notifica e spese esecutive, oppure può azzerarle completamente. Le ingiunzioni possono riferirsi a tributi ed entrate patrimoniali. Se riguardano violazione al Codice della strada, rimane dovuta la sola sanzione, con le spese di notifica e delle procedure esecutive e abbuono degli interessi, compresa la maggiorazione semestrale. Anche in questo caso è possibile lo stralcio totale. Oltre allo stralcio, il Comune può deliberare la definizione agevolata dei debiti risultanti da ingiunzioni e accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La definizione, su richiesta del debitore, comporta l’abbuono delle sanzioni, interessi e aggio/oneri di riscossione, rimanendo dovuti capitale, spese di notifica,spese procedure esecutive. Per le sanzioni del Codice della strada, rimane dovuta la sanzione, le spese di notifica e delle procedure esecutive”.

“Il Comune può deliberare o solo lo stralcio (parziale o totale) o solo la definizione agevolata, o entrambe. Il fatto grave è che siamo al 18.7.2023 e non si ha notizia di nulla, e nel frattempo, a titolo di esempio, mi è stato mostrato un atto di pignoramento presso terzi che la società cui è stato affidato il coattivo ha notificato al debitore (stanno trattenendo 1/5 della pensione ad un cittadino) per avvisi che, probabilmente, avrebbero potuto essere inseriti nella rottamazione”.