San Pietro, il sottopasso ferroviario verso la realizzazione: avviato il cantiere

SAN PIETRO VERNOTICO – Il sottopasso ferroviario pedonale e ciclabile di via Libertà a San Pietro Vernotico diventa realtà. Ieri, giovedì 16 febbraio, sono iniziate le opere di cantierizzazione. Si tratta di un intervento importante per le decine di famiglie che abitano in contrada Artisti che di fatto sono tagliate fuori dal centro del paese. Un’opera il cui progetto risale a oltre dieci anni fa e fino a questo momento mai realizzato.

A luglio del 2021 la Regione Puglia aveva comunicato il finanziamento del nuovo intervento “Lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in via Libertà” per un importo di 1.267.337,98 euro a valere sulle risorse Fas 2000/2006”. Dopo l'iter burocratico è arrivato il tanto atteso momento.

I lavori sono suddivisi in due lotti. "Lotto numero uno (immediatamente cantierabile): comprendente la demolizione del fabbricato di proprietà comunale in Via Libertà, lo scavo di pulizia e di sbancamento della zona cantiere in Via Artisti-Molise, la realizzazione della platea di varo e della parete reggispinta". Si legge nella scheda del progetto.

"Lotto numero due (Opzione): comprendente la realizzazione del sottopasso ferroviario, lo scavo di sbancamento in via Libertà, la realizzazione delle rampe ciclo-pedonali e delle piazze sia su via Libertà che su via Artisti-Molise". I lavori sono stati consegnati il 27 gennaio 2023 e dovrebbero concludersi entro 560 giorni.

"Non solo abbiamo ottenuto un finanziamento che ormai era perduto, ma finalmente il territorio potrà avere quest'opera strategica e funzionale per tante e tante ragioni, non solo per i cittadini che abitano in quelle zone e che ormai non credevano più nella realizzazione di quest'opera ma anche e soprattutto per un percorso di viabilità, di collegamento fra le aree. L'amministrazione Rizzo c'è e continuerà a portare a casa risultati importanti e fondamentali. L'aministrazione Rizzo ha operato nel tempo mettendo al centro della visione di un percorso il raggiungimento di obiettivi concreti". Ha spiegato il sindaco Pasquale Rizzo in un videomessaggio pubblicato sulla pagina Facebbok dell'amministrazione. Non resta che sperare che l'opera giunga a compimento e che eventuali nuove ammistrazioni (a giugno prossimo i sampietrani saranno chiamati a rinnovare il sindaco e il consiglio comunale) non blocchino i lavori, così come è già accaduto in passato per altri progetti, mai più realizzati.