San Pietro: sprecata l'occasione per avere un manto stradale integro e livellato

SAN PIETRO VERNOTICO - Sprecata a San Pietro Vernotico l’occasione (forse l'unica) per avere un manto stradale integro e livellato e senza pericoli. Da qualche tempo sono in corso lavori che prevedono scavi nel sottosuolo da parte di vari enti e ditte, riguardanti installazione di cavi per la fibra ottica o opere “acquedontistiche”, ma anche di cavi elettrici. Interventi necessari e importanti, peccato però che il prezzo da pagare sia un manto stradale dissestato. Nonostante il ripristino, se così lo si può chiamare.

Occasione sprecata, si diceva, perché da circa 10 anni a San Pietro esiste un regolamento comunale che disciplina gli scavi nel sottosuolo che prevede regole ben precise per i lavori che riguardano le strade. Tanto per semplificare vale la regola del “chi rompe paga”. Chi rompe l’asfalto per eseguire qualunque tipo di opera deve restituirlo alla comunità integro e sicuro, senza parti sconnesse o evidenti segni di rattoppo, livellato con la parte di carreggiata integra.

“Ogni canale o fossa deve essere chiuso come si deve e l’opera deve riguardare mezza carreggiata, non solo la parte interessata dallo scavo, in questo modo si riusciranno pian piano ad avere strade nuove”, si spiegava nel 2014 in un articolo dedicato al regolamento comunale per “l’esecuzione di scavi su suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico”. Basta fare un giro nel paese, per rendersi conto della situazione. Specie nell’ultimo periodo.

Via Mare, via Trieste, via Cairoli, via Battisti, via Arimondi (sempre per fare un esempio) sono state interessate di recente da lavori di scavo ma le ditte che si sono poi occupate del ripristino del manto stradale di eseguire i lavori a regola d’arte non hanno voluto saperne nulla, almeno così sembra. La striscia di catrame realizzata per tappare le fosse create precedentente si sta sgretolando, specie dopo le ultime piogge e i residenti si stanno ritrovando con le abitazioni, nelle stanze di ingresso, piene di “pietroline” nere che ogni giorno spazzano riportandole per strada. Per non parlare poi dei rischi di scivolamenti e cadute e della mancanza di pendenza.

Questo è il prezzo da pagare per avere nuove opere o nuovi servizi? Possibile che a nessuno degli organi preposti sia venuto in mente di controllare questi lavori? Possibile che a pagare le conseguenze in fatto di disagi di queste inadempienze debbano essere sempre e solo i cittadini? Solo rattoppi e lavori fatti senza criterio che restituiscono un'immagine del paese di degrado e incuria. Si tratta di interventi temporanei? Il regolamento comunale in questione non può più essere applicato? Le strade sampietrane un giorno saranno degne di essere chiamate tali? Poco importa, al momento esistono solo disagi e vie indecorose. E tanta rabbia per chi abita in queste strade.

