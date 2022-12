San Pietro tra strade colabrodo e danni. Disagi anche per i mezzi di soccorso

SAN PIETRO VERNOTICO – Le strade colabrodo di San Pietro Vernotico stanno diventando un vero e proprio pericolo pubblico e un incubo per i cittadini tutti, automobilisti, pedoni, ciclisti e studenti. Soprattutto stanno mettendo in seria difficoltà il servizio di emergenza/urgenza. A pagare le conseguenze delle strade rotte sono anche i pazienti del 118 e gli stessi mezzi che spesso subiscono danni. Dopo le ingenti piogge degli ultimi giorni, molte “buche” sono diventate crateri. C’è chi cade, chi rompe le auto e soprattutto c’è chi è in grosse difficoltà quando deve “correre” in soccorso di qualcuno. I mezzi del Pronto intervento, che siano del servizio 118 o delle forze dell’ordine devono fare lo slalom tra le buche o rallentare per evitare danni ai veicoli. I pazienti trasportati dalle ambulanze, già sofferenti, devono fare i conti anche con i traumi legati ai contraccolpi. Un incubo.

“Tutte le strade di San Pietro Vernotico sono in queste condizioni”, precisava nella mattinata di oggi una cittadina che abita in una via disseminata da crateri. “Di sera non si vede nulla e si rischia di cadere”. Quando le buche si riempiono di acqua, poi, diventano trappole per gli automobilisti, sembrano semplici pozzanghere ma in realtà sono crateri. I danni sono continui. Disagi anche per gli studenti che spesso devono scendere dai mezzi (sia auto che scuolabus) proprio a ridosso delle buche piene di acqua. Anche intorno alle scule l'asfalto è dissestato.

L’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Epifani, contattato da BrindisiReport, spiega che l’amministrazione il 12 luglio scorso aveva pubblicato una gara di oltre 180mila euro per “Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità del centro urbano” ma che la stessa è stata annullata poco dopo la modifica del prezzario regionale delle opere pubbliche. Intanto qualcuno sta tentando di riempire le buche con le pietre.

“Stiamo rimodulando la gara che sarà pubblicata nei prossimi mesi, abbiamo già stanziato 60mila euro in più in riferimento ai nuovi prezzi. Sono in corso i lavori sulla circonvallazione e a gennaio partirà un progetto già finanziato di 30mila euro sempre di messa in sicurezza. La nostra amministrazione in quattro anni ha eseguito lavori che nessuna amministrazione aveva mai fatto”.

Oltre alle strade dissestate perché mai sottoposte a manutenzione ci sono anche strade asfaltate e danneggiate successivamente da lavori di altri enti come Aqp, Enel e Telecom e non eseguiti a regola d’arte. Come il caso di via Cairoli, dove un rattoppo successivo a uno scavo sta sprofondando. “Per quanto riguarda queste opere abbiamo contestato e diffidato i vari enti per i lavori eseguiti male. Più di questo non possiamo fare”.

Epifani, poi, fornisce un piccolo report dei lavori già eseguiti e di quelli in programma. Strade rurali: strade comunali n. 8 e n.56 (contrada Nela); strada comunale n.11 (contrada Angelille); strada comunale n. 10 (contrada Guarino); strada comunale n. 16 e strada comunale n.17 (contrada Castagna); strada comunale n.21 ( contrada Bosco di Palma); strada comunale 19 (contrada Monsignore).

Primo progetto centro urbano: Piazza Madonna dei Fiori, viale delle Ortensie, viale dei Giacinti, via Brindisi, via Martiri di Belfiore, via Cagliari, via Matteotti, via Palma, via Morandi, via Kennedy, via Gramsci, via Don Luigi Sturzo, via Duca di Genova, via Giravolte, via Dante Alighieri, via Mario Pennetta, via Giuseppe Melli, via Salvo d’Acquisto, via Gorizia, via Parini, via Solferino, via Montepiana, via Rossini, via Spani, via Stazione, via Milano, via Carlo Alberto, via del Bersagliere, via del Campo, via degli Artisti, via Bruno Buozzi, via Udine, via Cairoli, via Novara, via Palermo, via Comiso, via Catania, via Enrico Toti, Largo Boito, via Lecce, Largo Osanna, via Stornelli, via Bernini, via XXIV Maggio, via Tunisi, via Oberdan, via Lazio, via Pola, via S.Antonio, via Campi, prolungamento di Via Pier Giovanni Rizzo.

Variante primo progetto centro urbano: via Firenze, via Volturno, via Mazzini, via Montepiana, via Generale Ellena, via San Giuseppe, via Cavour. Secondo progetto centro urbano: via Mesagne. Terzo progetto centro urbano: via Paolo Ancora.

Quarto progetto centro urbano: via Principe Amedeo, via Bergamo, via Friuli, via Puccini, via Spallanzani, via Fiume, via Alto Adige, via Piave, via Duca d'Aosta, via Vanoni, via Piemonte, via Parenzo, via Torchiarolo fino al cimitero, via di nuova apertura (traversa di Via Crispi), via Palladio.

La maggior parte delle strade sampietrane, quindi dovrebbe essere rimesse a nuovo nell’arco di pochi mesi. Intanto il disagio resta e i danni anche.