San Pietro, Tari: agevolazioni per famiglie in difficoltà e attività economiche

SAN PIETRO VERNOTICO - Anche per il 2022 l'Amministrazione comunale di San Pietro Vernotico, con l'approvazione della delibera di consiglio comunale n.25 del 31/05/2022, ha previsto importanti agevolazioni Tari per le utenze domestiche e non domestiche.

In particolare, sono state previste agevolazioni per le utenze non domestiche (Und) da ripartire tra le attività economiche elencate nell'avviso https://www.spv.br.it/storage/upload/news/application-pdf/2022/07/tari-2022.pdf, le quali saranno calcolate direttamente in bolletta.

Per le utenze domestiche (Ud), invece, sono state previste agevolazioni in favore di nuclei familiari: in condizioni di disagio economico, con valore Isee non superiore a 10.632,94 euro con riferimento alla sola abitazione principale; residenti nel Comune di San Pietro Vernotico.

La riduzione sarà applicata su istanza del contribuente utilizzando il modulo https://www.spv.br.it/storage/upload/news/application-pdf/2022/07/modello-agevolazione-tari2022-ud.pdf scaricabile direttamente dal sito istituzionale dell’Ente, allegando necessariamente: modello Isee in corso di validità relativo al nucleo familiare; copia del documento d’identità del dichiarante.

La domanda, con i relativi allegati, deve essere presentata telematicamente al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.spv.br.it (in modo eccezionale e residuale verranno accettate le domande presentate in forma cartacea all'ufficio protocollo), entro e non oltre il termine del 30 settembre 2022. Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’ufficio tributi al numero 0831-654741 (interno 247, 249).

"Con l'importante lavoro svolto dai Settori Tributi e Ragioneria dell'Ente, per il 4° anno consecutivo l'Amministrazione Comunale ha abbassato le tariffe della Tari ai cittadini e alle attività del territorio, nonostante il costante aumento dei costi del servizio igiene. Non solo: grazie al corretto utilizzo dei contributi ottenuti dal nostro Ente (c.d. Fondone), siamo riusciti a garantire ulteriori agevolazioni alle attività che hanno sofferto in modo particolare il periodo di emergenza sanitario e alle famiglie con reddito più basso". Commenta Gianluca Epifani, assessore ai Tributi.