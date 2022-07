San Pietro, torna l'albero di Natale a uncinetto: la parrocchia cerca volontari

SAN PIETRO VERNOTICO - Per il terzo anno consecutivo a San Pietro Vernotico torna l’appuntamento con l’albero di Natale a uncinetto a cura della parrocchia San Giovanni Bosco diretta da don Alessandro Mele. Questa volta, però, le “Granny square” che comporranno l’opera di lana, che negli anni passati ha superato gli 8 metri di altezza, saranno di colore bianco. Le parrocchiane sono già a lavoro per la realizzazione delle “mattonelle” che saranno poi assemblate per dare forma all’albero di Natale, ma come per gli anni passati serve l’aiuto di quanti hanno dimestichezza con l’uncinetto.

Nei giorni scorsi la stessa parrocchia attraverso i canali social ha lanciato un appello: “Anche quest’anno è nostro vivo desiderio regalare al paese colori, luci e bellezza! Ma abbiamo bisogno ancora di te! Realizza delle piastrelle e contribuisci a questa meravigliosa opera! Cristo è la luce che vince la notte!”. Servono piastrelle di lana acrilica misura 15*15 cm di colore bianco. Dovranno essere consegnate in parrocchia entro il 15 ottobre prossimo.

Negli ultimi due anni l’albero di Natale a uncinetto, ribattezzato albero della Solidarietà e delle Speranza e simbolo di aggregazione, è stato installato in piazza del Popolo ed è diventato una vera e propria attrattiva turistica, nonostante le restrizioni imposte dalla Pandemia che hanno limitato gli eventi pubblici. I selfie con alle spalle l’albero di Natale colorato non sono mancati e hanno comunque conquistato le bacheche dei social network.