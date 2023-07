Efficienza energetica: a San Pietro avviato nuovo servizio di pubblica illuminazione

SAN PIETRO VERNOTICO – Dal primo luglio a San Pietro Vernotico è partito il nuovo servizio di pubblica illuminazione in convenzione Consip, ideato con l’obiettivo di promuovere l’efficienza energetica, che prevede: fornitura energia, gestione e manutenzione Pubblica illuminazione e impianti semaforici e servizi connessi. Si tratta di un progetto avviato dall’amministrazione Rizzo, affidato con determina 562 del 21 aprile del 2023, che prevede un canone complessivo per 9 anni di 3.163.101,31 + IVA 22 per cento esclusa 1 351'455,70 euro per ogni anno).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come spiega l’ex assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Epifani, attualmente consigliere di opposizione: “L’affidamento del servizio luce consiste nell’erogazione del servizio di illuminazione pubblica tramite un contratto "a risultato" che affida l’intero ciclo di gestione degli impianti ad un unico soggetto, garantendo l’efficienza e la qualità nell’erogazione del servizio e incentivando il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti”.

“Tramite la Convenzione, l’amministrazione investe sull’efficientamento energetico degli impianti grazie alla sostituzione di lampade tecnologicamente obsolete con apparecchi illuminanti a elevata efficienza, nonché all’installazione di componenti di impianto utili all’ottimizzazione, regolazione e risparmio di energia”.

E ancora: “I principali vantaggi possono essere individuati nei punti chiave seguenti: gestione integrata dell'intero servizio di illuminazione pubblica; affidamento contrattuale basato sull’Energy performance contracting, che permette il conseguimento di notevoli risparmi energetici. Messa a norma degli impianti e adeguamento tecnologico/efficientamento energetico degli stessi”.

Da quanto si legge nella determina di affidamento sono compresi nel canone a carico del fornitore, si tratta di City Green Light Srl, una serie di interventi di riqualificazione energetica, miglioramento tecnologico e di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo, da realizzarsi secondo uno specifico crono-programma entro il 1°, 2° e 6° anno

“A titolo esemplificativo: sostituzione apparecchi illuminanti con nuovi a led, sistemi di telecontrollo da quadro, sostituzione corpi illuminanti fotovoltaici, Sostituzione n. 98 pali, Sostituzione centralino per quadro elettrico n.13, Fornitura e posa di nuovo armadio per Quadro Elettrico, Fornitura e posa di Nuovo Quadro elettrico di comando 10-32A, Interventi su linee elettriche o manutenzione straordinaria di altra natura ad oggi non prevedibili, Interventi per illuminazione architetturale, Illuminazione attraversamenti Pedonali in Via Paolo Ancora e SS 16)”.