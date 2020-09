Polizia locale, il comandante Pietro Goduto va in pensione: "Grande esempio per tutti"

SAN PIETRO VERNOTICO - Dopo 41 anni di onorato servizio, lascia la Polizia locale di San Pietro Vernotico, per sopraggiunti limiti di età, il comandante Pietro Goduto, in servizio presso il locale comando dal 1979. Nella mattinata di oggi, mercoledì 30 settembre, durante il consiglio comunale, il sindaco Pasquale Rizzo, gli ha consegnato una targa con il logo della Polizia locale in segno di riconoscimento.

“Per tutti il “Professore” - scrive un collega sulla sua pagina Facebook, e aggiunge: "Innamorato del mestiere, lo ha svolto nel tempo con professionalità, serietà, competenza, dedizione e umanità, tanto da essere un modello di riferimento, difficilmente imitabile”.

E ancora: “Uomo di immensa cultura, schivo, apparentemente scontroso ma dal cuore grande è stato (e sarà sempre) per me un costante punto di riferimento, un ,aestro, non solo nel lavoro ma anche e soprattutto nella vita. I suoi preziosi insegnamenti saranno i punti fermi per il prosieguo della mia carriera”.

Anche la Protezione civile gli ha dedicato un saluto pubblico: “Il nostro saluto giunga gradito al caro comandante dott. Pietro Goduto, che oggi termina sua onorata carriera lavorativa presso il comando di polizia locale di San Pietro Vernotico”.