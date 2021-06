San Pietro, a lavoro per la festa patronale: offerte dei cittadini tramite Iban

Per chi volesse dare il proprio contributo può recarsi in piazza del Popolo presso al sede del Comitato o donare attraverso il proprio conto corrente

SAN PIETRO VERNOTICO - Luminarie, fiera-mercato, concerto bandistico, spettacolo pirotecnico e riti religiosi. Le offerte direttamente alla sede del Comitato Feste patronali e tramite Iban. Possibilità per i commercianti di via Brindisi di esporre i loro articoli davanti al negozio. Lavori in corso per le giostre. Una festa patronale dettata dalle norme anti contagio quella che si svolgerà il 28 e il 29 giugno prossimi a San Pietro Vernotico per commemorare San Pietro e Paolo, protettori del paese. Il Comitato feste patronali, presieduto da Antonio Palma, e l’amministrazione comunale sono a lavoro per stilare il programma e regalare ai sampietrani una festa di tutto rispetto. Dopo lo stop dello scorso anno si va verso una parvenza di normalità.

“Gli eventi e le iniziative legati ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono costituiscono l'espressione tipica e caratterizzante dell'identità del territorio e che la loro valorizzazione è strumento indispensabile per tutelare e salvaguardare l'originalità del patrimonio culturale, religioso e sociale delle comunità”, si legge tra le premesse della delibera numero 136 del 18 giugno scorso che ha per oggetto Festeggiamenti Santo Patrono.

Va subito precisato che servono almeno 20mila euro, che il comune provvederà a dare un contributo e che quest’anno i membri del comitato organizzatore non potranno chiedere le offerte ai cittadini con il metodo della raccolta porta a porta.

Per chi volesse dare il proprio contributo può recarsi in piazza del Popolo presso al sede del Comitato o donare attraverso il proprio conto corrente Iban IT 72L0526279271CC0711289718.

In questi giorni il comitato sta provvedendo a stilare il programma: lunedì 28 è prevista la celebrazione della santa messa in piazza e un evento da definire e il 29 si esibirà l’orchestra Jonica. Nessun evento in programma per il 30 per via del G20 che vedrà Brindisi protagonista per quanto riguarda i lavori sull’assistenza umanitaria.

Tornando alla festa, da quanto si legge nella delibera, come già accennato, non mancheranno le luminarie (piazza del Popolo, centro storico e via Brindisi), i fuochi pirotecnici e la tradizionale fiera-mercato in via Pier Giovanni Rizzo. In programma anche un evento musicale nel piazzale adiacente la Chiesa degli Angeli. Domenica 27, lunedì 28 e martedì 29, inoltre i commercianti di via Brindisi potranno esporre i loro articoli all’esterno del negozio. Convocato anche il Coc (Centro operativo comunale) per garantire la sicurezza durante lo svolgimento dei festeggiamenti e il rispetto delle normative anti contagio. Distanziamento e divieto di assembramento continuano a essere le due regole principali per l’organizzazione degli eventi pubblici.