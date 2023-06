"Meglio due agenti su strada che un funzionario in ufficio": revocato concorso

SAN PIETRO VERNOTICO –"Meglio due agenti su strada che un funzionario in ufficio". Sono queste le motivazioni che avrebbero spinto la giunta Argentieri, a San Pietro Vernotico, a revocare il “bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale di specialista di polizia locale Cat. D”. La giunta, composta dal sindaco Maria Lucia Argentieri, dagli assessori Nicoletta Pannofino, Angelo Esposito e Selena Nobile (assenti gli assessori Riccardo Montanile e Piero Solazzo) si è riunita il 7 giugno scorso deliberando, appunto, la revoca del concorso. Peccato, però, che la scadenza dello stesso era prevista per l’8 giugno. Coloro che hanno partecipato (secondo fonti ufficiose si tratterebbe di una cinquantina di persone) hanno dovuto rinunciare a questa opportunità lavorativa.

Da quanto precisa la sindaca, raggiunta telefonicamente da Brindisi Report, naturalmente (è chiaro che sottolinearlo è superfluo) la quota di iscrizione (10 euro) verrà rimborsata e successivamente verrà indetto un altro bando di concorso per reclutare “due o più figure professionali di “Agente di Polizia Locale”, cat. C”, come si legge anche nella delibera.

Intanto questa opportunità è sfumata. Va precisato che la revoca di un concorso pubblico è prevista dalle leggi in materia e che la giunta ha analizzato in ogni dettaglio la questione, nessuna manovra controlegge. Una delle criticità del territorio sampietrano è rappresentata proprio dalla carenza di agenti di Polizia locale. Ed è per questo che la giunta ha scelto di bloccare questo concorso. Per avere la possibilità di reclutare personale più idoneo alle esigenze del territorio.

Le motivazioni della revoca

“Considerato: che la procedura concorsuale in questione e? in corso di svolgimento nella sua fase iniziale e che a tutt’oggi non e? stata avviata alcuna attivita? istruttoria, in quanto e? ancora in corso il termine di presentazione delle domande di partecipazione; che questa Amministrazione, risultata eletta a seguito delle consultazioni amministrative del 14 e 15 maggio u.s., intende rivalutare nel merito le scelte compiute in materia di programmazione assunzionale, con specifico riferimento all’area della Polizia Locale; che, valutate le ordinarie esigenze di presidio del Servizio di Polizia Locale, si ritiene che la situazione di carenza di personale in atto sia tale da richiedere in via prioritaria l’implementazione stabile dell’organico con ulteriori unita? di Agenti di Polizia Locale – cat. C da reclutare a tempo indeterminato”.

“Verificato che la spesa potenziale massima a disposizione dell’Ente per nuove assunzioni a tempo indeterminato e? quasi interamente saturata dal Piano delle assunzioni 2023-2025 approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 67/2023, per il che l’assunzione di nuove unita? di categoria C con profilo di “Agenti di Polizia Locale” non puo? integrare il Piano assunzionale vigente ma implica necessariamente la parziale revoca delle assunzioni programmate fino a concorrenza della spesa stimata necessaria”.

“Atteso che, alla luce della suesposta rivalutazione delle esigenze organizzative dell’Ente, si rende necessario stralciare dalla programmazione assunzionale vigente la previsione di copertura di n. 1 posto di “Specialista di Polizia Locale” a tempo indeterminato e parziale di 24 ore settimanali, riservando a successivo e separato atto, da adottarsi previa acquisizione dei pareri previsti, l’integrazione della programmazione con la previsione di assunzione di due o piu? figure professionali di “Agente di Polizia Locale”, cat. C, entro i limiti consentiti dai vincoli di finanza pubblica tempo per tempo vigenti”.

Richiamato, inoltre, l’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, a mente del quale “per sopravvenuti motivi d’interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo? essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto per legge”.

Questione di interesse pubblico, quindi. E’ l’interesse dei disoccupati? Dei laureati in cerca di occupazione? Di chi ha già investito (e non si intende economicamente) in questa opportunità? Chi li tutela? Certo quando verrà indetto nuovo bando si creerà un'altra occasione di lavoro ma intanto questa, per coloro che intendevano parteciparvi, è andata persa.

Le precisazioni dell'ex sindaco Rizzo, promotore del concorso

Secondo l'ex sindaco Pasquale Rizzo, inoltre, al momento non è fattibile l'assunzione di due categorie C al posto di una D, definendo le motivazioni della delibera "insostenibili".

"Non è possibile assumere due o più unità di agenti al posto di uno specialista di polizia locale. Al tempo del bando (oggi sono applicabili gli aumenti dell’ultimo contratto, ma in proporzione nulla cambia) un agente di polizia locale cat. C (secondo la delibera se ne assumono addirittura due), costava annualmente 27.284,79mila euro; lo specialista di polizia locale cat. D (il concorso revocato) costava annualmente 29.687,35 euro: il risparmio è di soli 2.402,56 euro, altro che assumere due o più unità". Scrive Rizzo in una lunga nota inviata agli organi di informazione.

"E' evidente che con lo stesso importo è impossibile prendere due agenti di polizia locale. Se invece i nuovi vincoli di finanza pubblica consentono di prendere una unità lavorativa in più, a maggior ragione non era necessario revocare il concorso in atto, ma lo si poteva ultimare e prendere in più un altro agente. Il risparmio di poche migliaia di euro non giustifica la revoca della procedura. Il secondo motivo addotto è di voler prevedere più personale a fare servizio per strada: altro errore. Oggi la polizia locale ha in organico ben 8 dipendenti categoria “C”, ed una sola categoria “D”: un altro specialista di vigilanza (cat “D”), non solo può/deve svolgere lavoro esterno e d’ufficio (come la categoria “C”), ma in più può sostituire il comandante, se assente, per svolgere anche attività che, invece, l’attuale vice comandante (Categoria C) non può, per legge, svolgere. Il Comando è certamente più efficiente se, accanto agli 8 dipendenti cat. C (ai quali aggiungere gli agenti a tempo determinato, per assumere i quali ci sono in bilancio, se non erro, 8.000 euro), vi è un comandante ed un vice comandante (due categorie “D” che, per legge potrebbero svolgere tanto le mansioni superiori che quelle degli agenti in caso di loro assenza, e non viceversa)".

"L’esigenza di un vice comandante che sia specialista di vigilanza, è poi ancora più necessaria nel nostro Comando, perchè il comandante è oggettivamente in conflitto di interessi, dovendo adottare atti che implicano risorse economiche in favore del padre (sino a pochi giorni fa assente per legittime ragioni, ed oggi in servizio). La previsione di una categoria “D”, con compiti di vice comandante, avrebbe consentito al Comandante di poter assolvere ai suoi compiti senza incorrere in problemi di sorta. Non risponde ai consueti canoni di ragionevolezza, proporzionalità e ponderazione del pubblico interesse revocare inutilmente un concorso il giorno della scadenza dei termini per presentare le domande di partecipazione (a prescindere se avevano presentato richiesta 30,50 o 90 candidati)".

"Non solo: mi risulta che il concorso era già stato sospeso con il decreto legge 61/2023 (c.d. decreto alluvione), secondo cui, dal 1 maggio al 31 agosto 2023, sono sospesi tutti i termini per gli abitanti nelle zone alluvionate, ivi compresi quelli di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi in tutta Italia. Se tanto è vero, è stato inutile e dannoso revocare la procedura: c’era tutto il tempo per approfondire, approvare il nuovo piano assunzioni, e poi valutare cosa fosse stato più utile per la collettività. E’ cambiato il sistema di classificazione dei dipendenti, entra in vigore il nuovo regolamento che modifica le procedure di concorso (quelli già banditi possono definirsi), occorre attendere l’approvazione del bilancio di previsione per indire i nuovi concorsi, e nel frattempo ritengo non sia possibile, per i posti di nuova indizione, attingere scorrendo dalle graduatorie: insomma tempi a dir poco lunghi".