A San Pietro torna l'albero di Natale a uncinetto: si cercano volontari per le "piastrelle"

SAN PIETRO VERNOTICO - Anche quest’anno la parrocchia di San Giovanni Bosco, diretta da don Alessandro Mele, donerà alla comunità sampietrana un albero di Natale di lana composto da mattonelle colorate realizzate con la tecnica dell’uncinetto. Si tratta di un’iniziativa giunta alla sua seconda edizione che lo scorso anno ha riscosso un successo inaspettato. Un albero alto 8 metri, composto da oltre 3mila piastrelle fu installato in piazza del Popolo, regalando uno scenario suggestivo. Fu ribattezzato l’albero della solidarietà e della speranza. Quest’anno sarà più alto e per questo la parrocchia cerca volontari per la realizzazione di piastrelle di lana. Devono avere una misura di 15*15 cm e dovranno essere consegnate in chiesa entro il 15 novembre prossimo.

L’iniziativa prende spunto dall’albero di natale ideato nel 2018 dall’associazione “Un filo che Unisce” nata a Trivento, piccolo comune del Molise, composta da un gruppo di donne appassionate di uncinetto, che aveva l’obiettivo di “Valorizzare l’arte dell’uncinetto in un linguaggio nuovo, ma con radici antiche, affermando così una nuova forma di arte urbana ecologica e multicolore”. Era alto 6 metri e formato da oltre 1300 granny square e nel giro di pochi mesi divenne la “star del web”. Negli anni successivi fu replicato in altre piazze italiane ed estere.

E anche a San Pietro Vernotico grazie alle parrocchiane della chiesa di San Giovanni Bosco e alle decine di volontarie che per dieci mesi hanno intrecciato i fili di lana con l’uncinetto. Quest’anno ha aderito a questa iniziativa anche Mesagne, Comune con cui San Pietro ha avviato una collaborazione nell’ambito delle iniziative della candidatura di Mesagne a Capitale europea della cultura 2024.