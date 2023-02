San Pietro, avviata procedura per la costituzione della Comunità energetica rinnovabile

SAN PIETRO VERNOTICO - Allo studio a San Pietro Vernotico la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile. Con deliberazione di giunta comunale n.23 del 6 febbraio 2023 l'Amministrazione Comunale ha ufficialmente manifestato la volontà di istituire nel territorio la Cer, dando incarico al Servizio ambiente dell'Ente di avviare la procedura finalizzata ad individuare uno o più soggetti privati opportunamente qualificati, sia sul piano tecnico-operativo che economico-finanziario, in grado di promuovere, organizzare, costituire Comunità energetiche e realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile e sistemi di accumulo, che coinvolgano direttamente specifiche aree di utenza.

“Saranno due i percorsi da affrontare – spiega il sindaco Pasquale Rizzo – per arrivare a formalizzare la nascita della Comunità energetica. Il primo è il percorso amministrativo che dovrà condurre alla costituzione della Cer e che passa attraverso l’approfondimento delle questioni normative, in attesa dei regolamenti attuativi, delle definizioni dei requisiti richiesti ai partecipanti, dell’atto costitutivo, del regolamento di funzionamento della comunità. Il secondo riguarda gli aspetti tecnici necessari per valutare i vantaggi e le opportunità per i partecipanti alla Comunità, in particolare i benefici ambientali, economici e sociali che possono derivare dal farne parte”.

"Con l'adesione al Patto dei sindaci per il Clima e l'Energia avvenuta in Consiglio comunale il 29 novembre 2022 - commenta l'assessore all'Ambiente Gianluca Epifani - il nostro Comune si è impegnato, fra l'altro, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel territorio di propria competenza del 55 per cento (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2030, e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050; a tal scopo sarà entro due anni un nuovo piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima comunale (Paesc); e uno strumento per raggiungere gli obiettivi previsti dal Patto dei sindaci è indubbiamente l'istituzione della Comunità energetica senza finalità di lucro, con la finalità di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, incentivando la produzione, lo scambio e l’autoconsumo di energie prodotte da fonti rinnovabili, di promuovere nuove forme di efficientamento e riduzione dei consumi energetici, apportando benefici ambientali, economici e sociali, per soddisfare i consumi energetici della comunità, anche sviluppando sinergie con gli enti di ricerca".