San Pietro, via Mesagne diventa a senso unico: come cambia la viabilità

SAN PIETRO VERNOTICO – Da domani, mercoledì 3 aprile, via Mesagne, una delle arterie principali di San Pietro Vernotico, che collega la circonvallazione con il centro, diventerà a senso unico di circolazione. Dall’intersezione con via Giacomo Matteotti si procederà soltanto in direzione centro. Diventerà effettiva, quindi, l’ordinanza n°60 del 18 aprile 2023 che ha per oggetto “2^ proposta sperimentazione nuova disciplina di traffico lungo alcune vie del paese”. Un intervento resosi necessario alla luce dei continui ingorghi e blocchi della circolazione, legati anche alla presenza di veicoli in sosta, dovuti proprio al doppio senso di marcia e su cui il comando della Polizia locale, diretto dal commissario Luigi Cattolico, ha lavorato a lungo. Situazione che, nel tempo, ha sollevato polemiche e lamentele da parte di esercenti e residenti.

In conseguenza dell’istituzione del senso unico di marcia lungo via Mesagne, inoltre, si è reso necessario dover regolare la circolazione anche delle aree limitrofe, “onde evitare ingorghi e disagi su detta via causati da possibile sovraccarico di traffico e per rendere lo stesso più fluido”.

Le variazioni nelle altre vie

Senso unico di marcia lungo via Ezio Vanoni, con direzione consentita da via Duca D'Aosta a via Mesagne. Senso unico di marcia lungo via Duca D'Aosta, con direzione consentita da via Alto Adige a via Achille Grandi. Senso unico di marcia lungo via Achille Grandi, con direzione consentita da via Duca D'Aosta a via Alcide De Gasperi; senso unico di marcia lungo via Filippo Turati, con direzione consentita da via Alcide De Gasperi a via Duca D'Aosta.

Senso unico di marcia lungo via Alto Adige, con direzione consentita da via Mesagne a via Alcide De Gasperi; senso unico di marcia lungo via Giacomo Matteotti, con direzione consentita da via Alessandro Manzoni a via Mesagne; senso unico di marcia lungo via Kennedy, con direzione consentita da via Mesagne a Via Palma.

Senso unico di marcia lungo via Rodolfo Morandi, con direzione consentita da via Palma a via Carlo Alberto; senso unico di marcia lungo via Del Fante, con direzione consentita da via Alcide De Gasperi a via Alessandro Manzoni.

Si tratta di un cambio di viabilità in fase del tutto sperimentale che, va sottolineato, si è reso necessario per garantire la sicurezza della circolazione stradale e per l'incolumità degli utenti della strada.

