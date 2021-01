San Sebastiano, riconoscimento all'ex comandante Pietro Goduto

SAN PIETRO VERNOTICO - Nella mattinata di oggi, mercoledì 20 gennaio, presso la Cattedrale di Brindisi si è tenuta la celebrazione di San Sebastiano Martire, patrono delle polizie locali d'Italia. La messa è stata celebrata dall'arcivescovo di Brindisi, monsignore Domenico Caliandro, alla quale hanno partecipato il Prefetto e il Questore di Brindisi, i rappresentanti delle amministrazioni locali e delle polizie locali dei Comuni di Brindisi.

Al termine della funzione religiosa, è stato consegnato a Pietro Goduto di San Pietro Vernotico, ex comandante, in pensione da settembre scorso, un attestato di riconoscimento "per gli anni trascorsi con professionalità e dedizione al lavoro nella Polizia Locale di San Pietro Vernotico" e un attestato di riconoscimento alla memoria del compianto collega sovrintendete capo Roberto Mariano "per le capacità professionali, le doti morali, l'attaccamento alla divisa e l'abnegazione dimostrata nei confronti dei doveri istituzionali, dei colleghi e dei cittadini di San Pietro Vernotico".

Il Comune di San Pietro Vernotico era rappresentato dall'assessore Michele Lariccia, il comandante Emanuele Sergio per la Polizia Locale e il comandante Pietro Goduto al quale è stato consegnato l'attestato di riconoscimento dell'onorata carriera svolta al servizio dei cittadidi di San Pietro Vernotico