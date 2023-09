Call per artisti under 35: bando di concorso per quattro residenze artistiche

SAN VITO DEI NORMANNI - La Chimera - Scuola di Arte Contemporanea per bambini e bambine, progetto dell’Associazione Culturale Teatro Menzatì Ets, indice un bando di concorso per quattro residenze artistiche per artisti Under 35, residenti nella regione Puglia. Gli interventi, promossi nell’ambito del progetto Cantieri di partecipazione: San Vito lavori in corso! - Call La Chimera, saranno a favore di minori e avranno l’obiettivo di garantire effettive opportunità educative per prevenire fenomeni di disagio giovanile.

Gli artisti dovranno progettare un’attività didattica laboratoriale, rivolta alle seguenti fasce d’età: 5/6 anni o 7/10 anni, da eseguire in tre giornate, ognuna composta da circa tre ore di attività. L’intera attività si svolgerà all’interno dello spazio Tex - Il teatro dell’Ex Fadda a San Vito Dei Normanni. Il progetto si rivolgerà principalmente a un’utenza particolare con fabbisogni speciali, e sarà orientato a svolgere un ruolo di sostegno alla formazione personale di ogni bambino, utilizzando l’arte come strumento di apprendimento.

Si richiede dunque un progetto che possa diventare per i minori un’esperienza didattica significativa, attraverso temi e forme artistiche libere e multidisciplinari (pittura, scultura, fotografia, installazione, arti performative, arte concettuale, video, etc.). Si consiglia di immaginare come il proprio percorso artistico – che autonomamente si sta portando avanti – possa essere un momento di studio e ricerca per gli stessi artisti proponenti, che devono in primis tutelare gli obiettivi della scuola in termini di approccio e accompagnamento formativo dei minori. La direzione rimarrà a disposizione degli artisti per qualsiasi consulenza e delucidazione fino al 1° settembre 2023. Inoltre, ogni progetto vincitore sarà supervisionato e accompagnato dalla direzione, dall’educatrice artistica della scuola e dai collaboratori dello staff.

Modalità e condizioni per la partecipazione

Per partecipare alla Call La Chimera occorre compilare tutte le voci presenti nel modulo Google, disponibile al seguente link https://forms.gle/SVEXy3AKD3KxetvTA. I documenti da caricare vanno firmati. Compilazioni incomplete non saranno esaminate dalla commissione. La Call La Chimera è aperta a tutti gli artisti residenti in Puglia: l’unico prerequisito di ammissione è certificare la propria residenza abitativa attraverso i documenti richiesti.

Budget per gli artisti vincitori

Lavoro: 600 euro (importo netto); materiale: 200 euro; Alloggio (Gli artisti vincitori saranno ospitati nella foresteria del Tex - Il teatro dell’ExFadda, costituita da due camere da letto, bagno, studio/ufficio e cucina) gratuito; vitto: pranzi e cene in condivisione.

Giuria e criteri di selezione

Saranno selezionati quattro artisti under 35 che andranno a ricoprire le suddette fasce d’età nel seguente modo: due artisti under 35 per residenza artistica rivolta alla fascia 5-6 anni; due artisti under 35 per residenza artistica rivolta alla fascia 7-10 anni. La selezione delle proposte vincitrici sarà effettuata da una giuria artistica e da esperti nel campo della formazione, composta da sei membri. Il giudizio sarà insindacabile e inappellabile.

I candidati saranno valutati secondo i seguenti criteri. Progetto: originalità, fattibilità e qualità del percorso formativo didattico; attinenza alle finalità e degli obiettivi de La Chimera. Valutazione titoli e portfolio: comprese eventuali esperienze maturate in campo artistico e didattico. Membri della giuria: Christian Caliandro(curatore La Chimera, docente di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze), Angela D’Urso (artista, direttrice artistica ed educatrice artistica La Chimera), Raffaele Fiorella (artista e docente dell’Accademia di Bella Arti di Bari.

Date e scadenze

La candidatura deve essere inoltrata entro e non oltre le ore 23.59 del 15 settembre 2023. I vincitori saranno proclamati entro il 15 ottobre 2023. Le residenze si svolgeranno a partire dal mese di dicembre 2023 e nei mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio e giugno del 2024. Sarà possibile da parte del candidato segnalare il mese di svolgimento della residenza; la direzione terrà conto delle preferenze ma si arroga la possibilità di variare le scelte inviate per motivi organizzativi e logistici, oltre che per uno svolgimento regolare e fluido del progetto stesso.

Contatti

Angela D’Urso (direttrice artistica ed educatrice artistica La Chimera: 3294321894), Rita Mariateresa Mascia (3208038588). E-mail: infolachimera@gmail.com; pagina Facebook: https://www.facebook.com/lachimeraschool/; profilo Instagram: https://www.instagram.com/lachimeraschool/; link al sito: https://teatromenzati.com/la-chimera-scuola-di-arte-contemporanea-per-bambini-e-bambine.