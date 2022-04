A San Vito Dei Normanni si celebra la Giornata mondiale del libro con due iniziative

SAN VITO DEI NORMANNI - La Giornata mondiale del libro, che si celebra ogni anno il 23 aprile, viene festeggiata dalla biblioteca comunale "Giovanni XXIII" di San Vito dei Normanni con due iniziative partite oggi, 20 aprile: il "Baratto culturale" e "Liber…a…mente".

Fino al 27 aprile, negli orari di apertura della biblioteca, chiunque può portare uno o più libri da donare, prendendone in cambio altri che le operatrici del servizio civile universale e i volontari in servizio presso la biblioteca hanno selezionato e posto nella "Vetrina dei doppi". Possono essere barattati romanzi, biografie, saggi, purché in buone condizioni.

Nello stesso periodo, poi, nel corridoio principale della biblioteca è possibile visitare la mostra "Liber…a…mente", allestita per celebrare altre tre "Giornate da ricordare e… da sfogliare": la Giornata mondiale della Terra (che si celebra il 22 aprile), la "Giornata mondiale per il ricordo del genocidio armeno" (che si celebra il 24 aprile) e, ovviamente, il 25 aprile, anniversario della Liberazione d'Italia. In mostra libri e pensieri che si riferiscono a questi tre importanti appuntamenti.