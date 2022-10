Foibe ed esodo giuliano-dalmata, l'edizione 2022 della "Corsa del ricordo"

SAN VITO DEI NORMANNI - La città di San Vito dei Normanni ha organizzato la tappa nazionale della XII edizione della “Corsa del Ricordo”, una competizione sportiva nata per tenere vivo il ricordo di eventi drammatici come la tragedia delle Foibe e l'esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate.

La corsa, per la prima volta, si disputerà in contemporanea in quattro città: Roma, Milano, Trieste e San Vito dei Normanni per l’appunto (l’unica per il Sud Italia). È un’edizione nazionale voluta fortemente per vivere quella giornata come un momento di unione. L'appuntamento è per domenica 30 ottobre prossimo: lo start della corsa avverrà in contemporanea con le altre città alle ore 9.30 in piazza Leonardo Leo.

Dopo la partenza, si terranno i saluti delle istituzioni presenti, gli interventi e le testimonianze di cittadini, sia della città che della provincia, che vissero l’esodo. Seguirà l’esibizione della banda musicale della città e l’esecuzione canora del tenore Mino D’Amato. La mattinata si concluderà con la premiazione degli atleti.