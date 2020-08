Amministrative 2020. La giunta Rossi "perde " Covolo: si candida a sindaco

SAN VITO DEI NORMANNI - Dopo appena due anni dall'avvio del suo percorso nella giunta guidata dal sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, Roberto Covolo, assessore alla programmazione economica, così come circolava già da settimane, cede le sue deleghe per candidarsi a sindaco di San Vito dei Normanni. Città che conosce bene e dove ha vissuto una decina di anni occupandosi, come project manager, di ExFadda, un ex stabilimento enologico trasformato in uno spazio pubblico per le persone, la comunità e le idee. Covolo, infatti, ha lavorato per la Regione Puglia coordinando l’azione Laboratori Urbani del programma per le politiche giovanili Bollenti Spiriti e dirigendo la scuola di "Bollenti Spiriti", un’azione formativa per animatori di comunità.

L'ufficialità della sua discesa in campo arriverà martedì 4 agosto quando Roberto Covolo presenterà, a San Vito, in piazza Giovanni Paolo II, alle ore 19:54, le liste ed il partiti che lo sostengono, sei in tutto: "Ora tocca a noi", "Insieme", "Partito Democratico", "San Vito Bene Comune", "Italia in Comune" e "Popolari con Covolo sindaco". Una larga compagine, quindi, che vede insieme rappresentanti politici, associazionismo e società civile. Tutto questo arriva esattamente 24 ore dopo le dimissioni di Domenico Conte da primo cittadino della città che, ieri, venerdì 30 luglio, ha annunciato che concorrerà alle elezioni regionali a sostegno di Michele Emiliano che si svolgeranno a settembre in concomitanza con le amministrative. Quanto a chi dovrà sostituire Covolo nella giunta Rossi, secondo indiscrezioni solo dopo ferragosto forse si procederà con qualche cambio, fermo restando che è tutto ancora da decidere, anche rispetto al gruppo al quale toccherà la programmazione economica.