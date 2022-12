San Vito Dei Normanni, libri in regalo da parte della sindaca e di due consiglieri

SAN VITO DEI NORMANNI - Interessante iniziativa dei consiglieri comunali Vincenzo Calabretti e Nico Vacca e della sindaca di San Vito Dei Normanni Silvana Errico che hanno distribuito, in occasione delle festività natalizie, libri per ogni tipologia di età dai 6 ai 14 anni ai bambini e ragazzi del Centro ludico ricreativo comunale gestito dalla Cooperativa Amici di Leonardo. L’obiettivo è quello di stimolare alla lettura di un libro soprattutto nell’era digitale con notevoli benefici per lo studio e favorire l’integrazione dei ragazzi e delle ragazze provenienti da altre nazioni europee e da paesi terzi presenti in gran numero nella città normanna.

Il Centro ludico–ricreativo comunale ha come riferimento le linee di indirizzo nazionali per l’intervento a favore di bambini/e e famiglie in situazione di fragilità,basandosi sul modello ecologico di progettazione, valutazione partecipativa e trasformativa L’obiettivo del servizio è quello dell’organizzazione e svolgimento di attività di tipo socio-educativo e ludico motorio al fine di fornire sostegno alle famiglie e per sviluppare negli utenti una esperienza di socializzazione,di gioco e di supporto scolastico. Fondamentale il valore che si attribuisce alla diversità considerata fonte di interazioni unica e preziosa da costituire, a sua volta, una significativa e rilevante occasione di maturazione per tutti.