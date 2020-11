Coronavirus, l'ordinanza: divieto di accesso ai parchi dalle 18 fino alle 05

SAN VITO DEI NORMANNI - Firmata dal sindaco di San Vito dei Normanni, Silvana Errico un'ordinanza con cui viene disposto che "con decorrenza dal 21 novembre 2020, a partire dalle 18 e fino alle 05 del giorno successivo è vietato l'accesso in ville e parchi pubblici e lo stazionamento, inteso quale sosta rispetto alla circolazione a piedi, nelle seguenti vie: Diaz, Cavour, Battisti, Crispi, Vito Carbotti, piazza Pertini, rione Giovanni XXIII. Nell'ordinanza si stabilisce anche che i titolari delle medie strutture di vendita dovranno predisporre adeguati sistemi di contingentamento degli accessi tali da garantire che siano evitati assembramenti e che, comunque, sia costantemente assicurata proporzionalità tra numero di clienti presenti e superficie di vendita.

Il provvedimento si è reso necessario - come si legge nell'ordinanza - visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento dei casi e il fatto che, attraverso le informazioni raccolte dalle forze di polizia e le segnalazioni di cittadini, in ville e parchi comunali e in alcune vie del centro abitato si verifica lo stazionamento contemporaneo di più persone, soprattutto minori, tale da non garantire il costante il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.