A San Vito Dei Normanni i ragazzi protagonisti del Giorno della Memoria

SAN VITO DEI NORMANNI - Domani, 27 gennaio, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di San Vito Dei Normanni celebrerà la Giornata della Memoria con l'iniziativa dal titolo "Perché gli uomini sono così pazzi?" (una frase tratta dal diario di Anne Frank).

Ad essere protagonisti dell'evento, realizzato con il sostegno dell'Amministrazione Comunale, assessorato alla Istruzione e Cultura e aperto alla cittadinanza, saranno i giovani: infatti, alcuni studenti delle scuole superiori cittadine, che a febbraio del 2022 hanno partecipato al "Treno della Memoria", saranno intervistati, in merito a quella esperienza vissuta, dai componenti del Ccr. Sarà l'occasione per condividere ricordi ed emozioni provate in quei luoghi dove sono state scritte orribili pagine di storia.

L'appuntamento è alle ore 18 presso l'auditorium della scuola "Don Milani" (ingresso lato posteriore).