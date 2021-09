Microchippatura gratuita dei cani, successo per la campagna comunale

SAN VITO DEI NORMANNI - Grande partecipazione questa mattina (domenica 12 settembre) alla giornata della microchippatura gratuita organizzata dall'amministrazione comunale di San Vito dei Normanni in collaborazione con la Asl Brindisi ed il comando della Polizia Locale. Sono state oltre 25 le prenotazioni raccolte per l'impianto del microchip (obbligatorio per legge per i proprietari di cani): un piccolo ma importante sostegno in favore della prevenzione del randagismo sul territorio e per tutti i cittadini che si prendono cura degli animali. "Visto il gradimento dell'iniziativa - ha commentato il sindaco Silvana Errico - entro la fine dell'anno si organizzerà un'ulteriore analoga giornata". Intanto, entro il 30 settembre potranno essere presentate anche le richieste di contributo per la sterilizzazione dei cani di proprietà. Il bando è consultabile sul sito istituzionale del Comune di San Vito dei Normanni.