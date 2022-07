San Vito Dei Normanni, varato il cartellone degli eventi di "#D’Estate@SanVito"

SAN VITO DEI NORMANNI - Varato dall'Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni, assessorato alla Cultura, il tradizionale cartellone di eventi estivi. Anche quest’anno, “#D’Estate@SanVito” mette insieme diverse proposte per residenti e turisti che spaziano dalla musica all’editoria, dal teatro alle tradizioni.

A proposito di queste ultime, in evidenza a luglio i sei giorni – dal 25 al 30 - dedicati alla “Musica nei saloni”, con il locale Circolo Mandolinistico: un’escalation di suoni e saperi per le vie e le barberie del centro storico, con sortite nel parco archeologico Castello d’Alceste e, naturalmente, nella piazza principale.

Ad agosto, poi, torna il Festival “Tra musica e teatro” con due serate di grande impatto sul palco di piazza Leo: il 10 agosto le Pietrevive del Salento con lo spettacolo “Quando il sole ballava la notte”, l’11 agosto la coinvolgente esibizione dei Terraross, suonatori e menestrelli della Bassa Murgia. Il 13 agosto tonerà “Rezzica” nel centro storico, mentre in piazza ci sarà “La ronda di coreutica” proposta dalla World Music Academy.

Di spicco anche gli appuntamenti della rassegna “InChiostrod’Estate”, incontri con gli autori che presentano le proprie opere letterarie nel Chiostro dei Domenicani: si comincia domenica 17 luglio con Gianni Dall’Aglio (storico batterista di Celentano) e il suo “Batti un colpo”; poi, giovedì 21 luglio Marcello Veneziani con “La cappa”, venerdì 22 luglio il giovanissimo Alessandro Corciulo con “Pezzi di un puzzle”, lunedì 25 luglio Franco Colizzi con “Le suggeritrici”, il 7 agosto Dario Sardelli con “Delitto sul lago”, il 18 agosto Giuseppe Marchionna con “La provvigione del diavolo”. Il 27 agosto, nella centralissima via Crispi, ai piedi del castello Dentice, Federico Palmaroli e “Le più belle frasi di Osho”.

Sulla stessa lunghezza d’onda gli appuntamenti sanvitesi della rassegna “Taberna Book Festival” curato da Taberna Libraria di Latiano: il 3 agosto Gianluigi Cosi con “E la luna è una palla e il cielo un biliardo”, il 25 agosto Michele Piacentini con “Luigi Tenco e il Festival del ’67 smarrito”, il 29 agosto Andrea Spiri con “The end 1992-1994”.

A completare l’offerta, i concerti della band “Red Lem” (20 luglio, nell’anfiteatro della villa comunale) e del gruppo “Non sempre gli stessi” (6 agosto in piazza Leo), le commedie in vernacolo nell’arena della villa comunale (“L’invito a pranzo” con la compagnia Arcobaleno il 26 luglio e “Ma la guerra no!” con la compagnia Li Scuscitati il 31 luglio) e il concorso di talento “Premio Delfino” (16 agosto in piazza Leo).