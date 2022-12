E Natale sia, in piazza arriva l'albero offerto da un giovane imprenditore

SAN VITO DEI NORMANNI - Riceviamo e pubblichiamo nota a firma dei componenti dell'associazione 72019 di San Vito dei Normanni città che oggi dà il via alle festività natalizie con l'accensione dell'albero di Natale e l'inaugurazione del presepe curato da Simone Saracino. La serata sarà presentata ed animata da Hojay. Il concerto natalizio è a cura di Capricci Sonori. L'area food a cura di Emalu, La Locanda di Nonna Mena, Grelè e Panificio Pucciachena. Gli Elfi di Wonderland Events Planner.

Questa sera, domenica 4 dicembre dalle ore 18 ci sarà l’accensione dell’ albero in piazza Carducci, per inaugurare il Natale 2022 a San Vito dei Normanni. Nonostante le difficoltà affrontate da tutti legate alla congiuntura economica, ritrovarsi nella piazza del paese addobbata a festa è sempre un momento che infonde gioia e speranza. Quest’anno l’albero natalizio in piazza sarà offerto da un nostro amico ed associato a 72019, Luca.

Luca è un giovane imprenditore sanvitese, titolare della pasticceria gelateria Emalú. Nonostante la sua giovane età, grazie ad una forte passione unita a grande professionalità ha costruito una bella realtà conosciuta anche nei comuni limitrofi. E come ogni vero imprenditore, Luca ha pensato di restituire qualcosa alla sua comunità, offrendo l’albero di Natale ed i suoi addobbi.

Come associazione 72019, e come cittadini di San Vito ringraziamo Luca per il suo contributo, e auguriamo a tutta la comunità una felice inaugurazione di questo Natale 2022.