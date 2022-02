Attività 2022: l'associazione 72019 incontra i commercianti

SAN VITO DEI NORMANNI - Si terrà giovedì 17 febbraio 2022, alle ore 17, presso la biblioteca comunale di San Vito dei Normanni, l'incontro pubblico organizzato dall'associazione 72019, durante il quale saranno esposti tutti gli eventi in programma per il 2022, i percorsi formativi gratuiti per le aziende, il ruolo dell'associazione come interlocutore tra le partite Iva e l’ amministrazione comunale. "Ogni nuova idea e proposta saremo lieti di accoglierla e sottoporla all’attenzione di tutti - spiegano gli associati - e nell’occasione sarà possibile per le partite Iva, liberi professionisti o imprenditori ancora non associati, di informarsi sul percorso di 72019, sui programmi e gli obbiettivi futuri e sulle modalità utili per associarsi. Il nostro obbiettivo è quello di tessere una rete tra professionisti, piccoli e grandi imprenditori, al fine di promuovere a piccoli passi la nostra città e beneficiarne tutti insieme".