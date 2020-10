La Cedat85 all'europarlamento, aggiudicata la gara d'appalto per le trascrizioni

SAN VITO DEI NORMANNI - La Cedat85, associata Confindustria Brindisi, guidata dall’imprenditore Gianfranco Mazzoccoli, si è aggiudicata la gara di appalto per la trascrizione e traduzione dei dibattiti in aula all’Europarlamento. Cedat85, con 35 anni di storia e una solida esperienza nella gestione del parlato e della sua trascrizione, ha guidato un consorzio formato anche dall’azienda francese Bertin It nel settore della tecnologia vocale e dalla belga Sdl, specializzata in lingue e intelligenza artificiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le tre imprese hanno unito forze e competenze, per presentare un prodotto al parlamento europeo che è stato in grado nella selezione di scalzare anche grandi gruppi e posizionarsi al primo posto tra i tre finalisti in lizza. Alla base c’è l’Automatic Spee-ch Recognition (Asr), la soluzione tecnologica, brevettata da Cedat85 nel 2008 e nel 2010, e utilizzata nelle sedute consiliari di oltre 200 comuni italiani, 5 consigli regionali ed anche nel dipartimento Stato-Regioni della presidenza del consiglio e nella camera dei deputati.