Monsignor Fabio Ciollaro ordinato vescovo, festa a San Vito dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI - Alla presenza di numerosi membri dell’episcopato italiano, l'arcivescovo della diocesi Brindisi-Ostuni, Domenico Caliandro, affiancato da Francesco Gioia, arcivescovo emerito di Camerino-San Severino Marche e Luigi Renna, arcivescovo di Catania, ha consacrato vescovo monsignor Fabio Ciollaro che il prossimo 29 giugno entrerà, ufficialmente, nella sua nuova sede a Cerigonola-Ascoli Satriano.

La celebrazione si è svolta il 14 giugno scorso, a San Vito dei Normanni, nella Basilica di Santa Maria della Vittoria, terra di origine di di Ciollaro che attualmente è vicario generale della diocesi di Brindisi-Ostuni e parroco della parrocchia di San Vito Martire al quartiere Commenda in Brindisi. Ha portato gli auguri dell'intera cittadinanza il sindaco, Silvana Errico, che ha manifestato tutta l’esultanza della città di San Vito dei Normanni per questo storico evento: un vescovo consacrato per la prima volta nella chiesa madre di San Vito.