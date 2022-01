Avis comunale, appello alla donazione di sangue: domenica 16 gennaio 2022

SAN VITO DEI NORMANNI - L’Avis comunale di San Vito dei Normanni,in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi, organizza per domenica 16 gennaio 2022 una raccolta di sangue, dalle ore 8 alle ore 12, presso Asl, viale Onu. Coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi chiamando il numero 3285362169. La prenotazione è obbligatoria al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i donatori e per adempiere a quanto previsto dalla circolare della Asl. Si ricorda che non è necessario digiunare, ma è consigliato consumare una colazione a base di frutta o fette biscottate con marmellata e/o miele accompagnate da tè o caffè. Unica raccomandazione non assumere latte e suoi derivati. Per le prime donazioni portare un elettrocardiogramma.