L'associazione 72019 lancia "sanvito.online", la web app dei ristoratori

SAN VITO DEI NORMANNI - L’associazione "72019" che raggruppa i commercianti di San Vito dei Normanni lancia la web app dei ristoratori della città, "sanvito.online", che consentirà ai cittadini di San Vito, e non solo, di consultare su un’unica piattaforma i menu dei ristoratori, e prenotare i propri pasti in tutta facilità. Scelta coraggiosa, da parte del settore gastronomico locale, quella di 'fare rete' e proporsi all’utenza

con una offerta unica. “L’idea è di progettare, in questo periodo sospeso di forte incertezza, una ripartenza strutturata ed organizzata di tutto il commercio locale”, afferma Valerio Maggi, ideatore e programmatore della web app.

“I ristoratori - prosegue Dino Ligorio, presidente della 72019 - saranno i capofila di un progetto più complesso e strutturato, che prevede l’evoluzione della web app in un vero e proprio market place locale con l’obiettivo di studiare ed applicare strategie mirate di marketing che incentivino il commercio locale.” Partirà, in via sperimentale, un sistema di scontistica che premierà gli utenti che utilizzeranno la piattaforma per i propri acquisti, dando loro la possibilità di spendere i punti acquisiti sempre all’interno del circuito. A partire da oggi, giovedì 4 marzo 2021 basterà collegarsi all’indirizzo sanvito.online e seguire i pochi semplici passi.