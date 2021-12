Nonna Consilia compie 100 anni: l'omaggio dell'amministrazione comunale

SAN VITO DEI NORMANNI - Palloncini colorati, una grande torta e, soprattutto, l’affetto dei figli, del genero e del nipote per festeggiare il suo centesimo compleanno. Poi, ciliegina sulla torta, la visita del sindaco Silvana Errico che, a nome dell’intera comunità cittadina, si è recata nella sua abitazione di via Antonio Lapresa per farle gli auguri e donarle un bel fascio di fiori e la copia su pergamena del suo atto di nascita. Una giornata davvero speciale per Consiglia Epifani che, proprio oggi, ha tagliato l’ambito traguardo dei 100 anni di vita: è la nuova centenaria di San Vito dei Normanni.