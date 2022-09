Riapre il centro anziani: "Attività mirate al contrasto dell'emarginazione sociale"

SAN VITO DEI NORMANNI - Si è svolta ieri, giovedì 15 settembre, nel Chiostro dei Domenicani, l'assemblea degli iscritti al Centro Aperto Polivalente Anziani nel corso della quale è stata presentata la programmazione dell’attività, integrata dalle proposte avanzate durante l’incontro.

"E' stato un momento importante di confronto e scambio di idee, opinioni e proposte - si legge in una nota dell'amministrazione - nel corso dell’assemblea è stata presentata la programmazione dell’attività, integrata dalle proposte avanzate durante l’incontro: tra gli obiettivi fondamentali delle tante attività mirate spiccano il contrasto all'isolamento e all'emarginazione sociale, il mantenimento di un buon livello di autonomia psicofisica e l'incremento dello scambio intergenerazionale".

Il sindaco Silvana Errico, l'assessore Alessandra Pennella e l'assistente sociale Vittoria Carrone hanno sottolineato l'importanza dell'apertura del Centro, dopo due anni di pandemia, e della sua rilevanza all'interno del tessuto sociale della città. In particolare il sindaco ha evidenziato quanto valore abbiano coloro che rappresentano le nostre radici e sono i custodi della nostra memoria e delle nostre tradizioni. Non a caso è stata scelta come data di riapertura del Centro il 2 ottobre, giorno dedicato ai Santi Angeli Custodi e alla Festa dei Nonni.