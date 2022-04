Nonno Vincenzo compie 107 anni e San Vito dei Normanni fa festa

SAN VITO DEI NORMANNI - San Vito dei Normanni è in festa per i 107 anni di Vincenzo Prete, è nato nello stesso Comune il 27 aprile 1915. Orfano di padre (che, in pratica, non ha mai conosciuto essendo, questi, caduto durante la Prima Guerra Mondiale), fu chiamato alle armi nella Seconda Guerra Mondiale e fu fatto prigioniero in Sudafrica ove rimase fino al rimpatrio, avvenuto nel 1946. Ha lavorato prima come “nachiro” (frantoiano), poi come stradino e infine nell’amministrazione di una grande azienda agricola leccese. Vedovo dal 2007, è autosufficiente e molto lucido, legge e scrive senza problemi. Questa mattina il sindaco Silvana Errico ha voluto portare gli auguri di tutta la comunità.