San Vito omaggia Giovanni Lanza del Vasto, "L'apostolo della non violenza"

SAN VITO DEI NORMANNI - La comunità sanvitese omaggia Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto, il filosofo, poeta e scrittore italiano a cui ha dato i natali. Nella giornata di ieri, 29 settembre, giorno della nascita, si è svolto un convegno e sono state donate due opere raffigurano il "Shantidas": un ritratto olio su tela che il suo autore, il pittore Alfredo Passante, ha voluto donare alla comunità cittadina e un busto in cartapesta (opera dell’artista Flaviana Pagliara), donato alla città dalla dott.ssa Clelia Leozappa. Per entrambi, il sindaco Silvana Errico ha avuto parole di apprezzamento e di grande riconoscenza: “Il segno che la nostra comunità vive nel solco degli insegnamenti di Lanza del Vasto”.

"Ogni anno, in questa data (29 settembre, ndr), che è quella di nascita dell’illustre concittadino, la città che gli ha dato i natali ricorda la sua straordinaria figura di filosofo, poeta, pittore, scultore e, soprattutto, di apostolo della non violenza". Si legge in una nota.

"Il pensiero di “Shantidas” (questo l’appellativo datogli da Gandhi, di cui fu discepolo) è quanto mai attuale. E nell’incontro svoltosi nella sala conferenze della Biblioteca Comunale “Giovanni XXIII”, organizzato dall’assessorato comunale alla Cultura in collaborazione con il Consiglio comunale dei Ragazzi, c’è stato un focus proprio sul tema della pace e della non-violenza, alla luce di ciò che viviamo in questo periodo, con letture di passi di sue opere, con le testimonianze degli operatori del Progetto Sai in corso di svolgimento in città e con la visione dei filmati di alcune interviste rilasciate nel tempo da Lanza del Vasto".