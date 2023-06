Sanità, manifestazione dei sindacati sotto la presidenza della Regione Puglia

Domani, giovedì 15 giugno 2023, sette sigle sindacali hanno indetto una manifestazione che dalle 10, si terrà sotto la sede della presidenza della Regione Puglia, a Bari. Argomento: la sanità. Per Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursind, Nursing up e Intersindacale Medici - Uniti per la sanità la situazione non è più sostenibile e chiedono risposte.

I sindacati esprimono "tutto il loro dissenso e la grande delusione su una serie di questioni rimaste in sospeso e senza risposta". E poi passano a elencare, in una nota congiunta, tali questioni: "Rifinanziamento del fondo sanitario nazionale; piano straordinario delle assunzioni in sanità; riorganizzazione del sistema sanitario regionale; riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza; potenziamento della medicina territoriale".

E ancora: "Liste d'attesa e tariffe delle prestazioni aggiuntive; piano di riordino della spesa sanitaria; sblocco delle assunzioni e degli incarichi di struttura; sblocco delle stabilizzazioni; sblocco della spesa delle sanità service; pagamento del premio covid; avvio dei concorsi ex art. 13 'Decreto Bollette'; sblocco della contrattazione integrativa; preintese riabilitazione ex art. 26"

La nota dei sindacati si chiude con le seguenti parole: "Oggi il diritto alla salute dei cittadini è strettamente intrecciato al destino professionale di tutti gli operatori sanitari del Ssn (sistema sanitario nazionale, ndr). Perciò la battaglia in difesa della sanità pubblica è la battaglia di tutti".