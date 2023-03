Sanitaservice: Fials, Cgil Fp e Uil Fpl proclamano lo stato di agitazione del personale

BRIDISI - Fials, Cisl Fp e Uil Fpl hanno proclamato lo stato di agitazione del personale Sanitaservice Asl Brindisi e contestualmente l’attivazione della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione.

In una lettera inviata all’amministratore unico della Sanitaservice, Francesco Zingarello Pasanisi, ed al commissario straordinario dell’Asl (socio unico di Sanitaservice), Giovanni Gorgoni, le sigle sindacali hanno ripercorso tutte le fasi, tali da portare a questa situazione. La comunicazione - per conoscenza - è stata inviata anche al prefetto e alla Direzione provinciale del lavoro di Brindisi, oltreché al presidente della Giunta regionale

La proclamazione dello stato di agitazione fa riferimento ad alcune note che, a detta dei rappresentanti sindacali, non avrebbero mai trovato riscontro. Si parte da quella Cisl Fp del 17 marzo 2023 relativa agli ordini di servizio del personale soccoritore, con cui si diffidava a procedere.

Poi due note congiunte - Cisl Fp, Fials e Uil: una del 10 novembre 2022, con cui si chiedevano chiarimenti e documentazione, e l'altra del 23 febbraio 2023 con cui si esprimeva la necessità di un incontro urgente per il servizio 118.

In aggiunta, la comunicazione Fials del 17 Marzo 2023, con cui si domandavano chiarimenti sugli ordini di servizio del personale soccorritore e autista soccorritore, e relativa richiesta di incontro urgente. Della medesima data anche un'altra nota Fials, con cui si chiedeva l'accesso agli atti.

Per ultima, la comunicazione Uil Fpl del 23 febbraio 2023, che esprimeva la necessità in merito allo svolgimento di un incontro urgente sulle problematiche del personale ausiliario.

"Nessuna delle nostre comunicazioni ha mai trovato un solo cenno di riscontro - affermano Giuseppe Carbone (Fials), Giuseppe Lacorte (Cisl Fp) e Gianluca Facecchia (Uil Fpl) - Per questo attiviamo formalmente le procedure di raffreddamento in sede aziendale, così come previsto dalla legge 146/90 s.m.i. entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente”.