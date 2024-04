Sanitaservice, Fp Cgil: "Caos organizzativo tra orari di lavoro e duplicazione dei costi"

BRINDISI – Lo stato di agitazione già in essere per il servizio Cup viene esteso a tutto il personale della Sanitaservice. Il sindacato Fp Cgil chiede un incontro urgente al segretario generale dell’Asl Brindisi, socio unico della partecipata, “per discutere degli atteggiamenti evasivi dell’amministratore unico”. Lo scrive il segretario generale della sigla sindacale, Luciano Quarta. Il sindacalista espone una serie di problematiche riguardanti la gestione della società in house, con ripercussioni sui lavoratori e sul servizio reso all’utenza.

“In sintesi – denuncia Quarta - l’attuale direzione di Sanitaservice Asl Br preferisce colmare le ore necessarie alla copertura dei servizi richiesti dalle direzioni sanitarie pagando ore maggiorate del 20 percento, perché erogate in regime di straordinario invece di erogare il pagamento delle ore necessarie trasformando definitivamente a full time il personale oggi assunto a tempo indeterminato in regime di part time”.

Il sindacato rimarca anche la “grave carenza di personale che attanaglia il servizio Cup, rispetto alle unità previste da business plan ufficiale di circa 18 unità”. Questo comporta “disagio e continue limitazioni ai dipendenti del servizio, generando un notevole disagio all’utenza nelle sedi oggetto di maggiore flusso di assistiti e costi maggiorati dato che la continua mobilità dei dipendenti genera un aumento dell’uso della pronta disponibilità, l’innalzamento delle ferie arretrate di anni precedenti”.