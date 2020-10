Sanitaservice, nuovi riconoscimenti contrattuali e incrementi economici

BRINDISI - La Fp Cgil Brindisi comunica che nella mattinata di oggi, giovedì 22 ottobre, si è tenuta la riunione sindacale riservata ai sindacati firmatari del nuovo Ccnl Aiop, convocata dall’amministratore unico di Sanitaservice Asl Br dottor Flavio Maria Roseto, per dare attuazione a quanto già stabilito a livello nazionale rispetto agli adeguamenti previsti.

Dalla discussione scaturita tra Ff Cgil e Amministratore unico sono stati stabiliti alcuni punti a favore dei lavoratori di Sanitaservice Asl Br: la fruizione di una tantum risarcitoria, mille euro, che verrà erogata nella busta paga di ottobre 2020 con unica soluzione.

Poi, l’adeguamento ai nuovi tabellari verrà attuato a partire dalla busta paga di ottobre 2020; la fruizione degli arretrati da luglio alla messa a regime avverrà in un'unica soluzione.

Inoltre la Fp Cgil Brindisi ha chiesto l’attuazione con decorrenza dal mese di luglio dell’art. 52 rispetto alle progressioni orizzontali da attuare a tutto il personale così come previsto dal suddetto accordo nazionale: “Progressioni orizzontali: restano confermati i miglioramenti previsti dall’art. 52 per tutto il personale interessato”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Su questo punto non si può non sottolineare la doppia vittoria per i lavoratori del servizio di pulizia e sanificazione, in quanto gli stessi passando dal livello A1 al livello A2 non solo riceveranno l’incremento economico previsto ma si potrà pianificare per gli stessi la totale ricollocazione all’interno di altri servizi di Sanitaservice.