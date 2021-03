Sanremo, sul palco dell'Ariston anche una ballerina brindisina

BRINDISI - L’edizione di Sanremo 2021, al via questo martedì 2 marzo, parla anche brindisino. Una ballerina brindisina è stata scelta dai coreografi della kermesse canora, per far parte del corpo di ballo a supporto dei conduttori. Si tratta di Federica Strabace, 22 anni. Ha iniziato la sua carriera nel centro danza alla Tersicore di Brindisi. Dopo il conseguimento del diploma all’istituto Coreutico di Mesagne, entra, dopo una lunga e severa selezione, all'Accademia nazionale di danza di Roma, dove ora frequenta il terzo anno. E’ stata proprio la sua docente ad indicarla all’organizzazione del Festival per questa bella esperienza. Le serate a cui parteciperà la ballerina brindisina sono il 2-3 e 4 marzo.