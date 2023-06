Santa Teresa, caso promozioni: Marchionna revoca gli avanzamenti di carriera

BRINDISI - In una conferenza stampa svolta questa mattina, 23 giugno, il presidente della Provincia, Toni Matarrelli, ha invitato a distanza il neosindaco di Brindisi, nonché amministratore unico dimissionario della Santa Teresa Spa, società in house della Provincia, Giuseppe Marchionna, a risolvere la questione relativa agli avanzamenti di carriera destinati ad alcuni dipendenti della medesima società.

Una vicenda spinosa che non poteva essere lasciata al prossimo amministratore, così come detto anche da Matarrelli nel corso della conferenza, e che fa capo al periodo precedente all'elezione di Marchiona come primo cittadino del Comune capolugo.

In serata, però, è arrivata una nota di Matarrelli che ha reso nota l'iniziativa odierna intrapresa dal sindaco di Brindisi: “L’amministratore unico dimissionario di Santa Teresa Spa, Giuseppe Marchionna, mi ha comunicato nel pomeriggio di oggi di aver firmato una determina con cui, dando seguito alla sospensione disposta l’1 giugno scorso, ha deciso di revocare i nuovi inquadramenti al livello superiore per alcuni dipendenti della società partecipata e di darne immediatamente comunicazione ai lavoratori interessati" si legge.

“Apprezzo la tempestività con cui l’amministratore unico ha colto il mio invito odierno a esprimersi in un senso o nell’altro, in maniera definitiva su quella determina rimasta in sospeso - prosegue Matarrelli - e, mantenendo l’impegno assunto, all’inizio della prossima settimana nominerò il nuovo amministratore di Santa Teresa Spa”, conclude.