Santa Teresa, per Cobas "finalmente la Provincia ha una strategia"

BRINDISI - Nella tarda mattinata di oggi (venerdì 24 febbraio), il sindacato Cobas - insieme alle altre organizzazioni sindacali - ha preso parte ad un incontro con il presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli. Quest'ultimo ha illustrato i dettagli circa la situazione economica ed occupazionale della società Santa Teresa, di proprietà della stessa Provincia.

"Una riunione che riteniamo proficua - dichiara il segretatio provinciale Cobas, Bobo Aprile - anche se restano le difficoltà presenti in queso 2023, la Provincia di Brindisi traccia finalmente una strategia da seguire a partire dal prossimo anno".

"Il presidente Matarrelli, nel corso della riunione, ha elencato gli affidamenti riferiti alla Santa Teresa - prosegue - arrivando ad una cifra di spesa di 4,5 milioni di euro. L’unica preoccupazione espressa è stata quella secondo cui il milione di euro, che la Regione Puglia ha assegnato alla provincia di Brindisi per la xylella, possa non giungere in tempo utile per compensare i buchi occupazionali".

"L'intenzione della Provincia è di dedicare alla società dei fondi che dovrebbero provenire da attività legate al tema della sicurezza stradale - afferma Aprile - In buona sostanza, la prospettiva è quella non solo di mantenere in piedi la società, ma addirittura di aumentare - nel prossimo futuro - i livelli occupazionali".

Il Cobas ha chiesto che il 3 marzo - quando si riunirà il comitato di monitoraggio della Santa Teresa, presieduto dalla consigliera provinciale Valentina Fanigliulo - siano presenti i dirigenti per illustrare i singoli affidamenti con cifre certe sulla occupazione".

"Qualora non ci fosse lavoro sufficiente per tutti - conclude - come abbiamo già fatto tante volte, andremo a Bari dal presidente Emiliano, a Roma presso la sede del Parlamento, e ci interfacceremo con i ministeri competenti".