Sbarco migranti, Siap: "Riconoscenze e gratitudine verso tutto gli operatori impegnati"

BRINDISI - Il segretario provinciale del sindacato di polizia Siap, Cosimo Sorino, esprime il suo plauso per il lavoro svolto dalla Polizia di Stato in occasione dello sbarco di 105 migranti dalla nave Life Supporto dell’Ong Emergency, avvenuto venerdì mattina (10 marzo) sulla banchina di Sant’Apollinare

“Le delicate operazioni di sbarco di persone tra cui alcuni bambini, che hanno interessato la nostra provincia – afferma Cosimo Sorino - hanno visto impiegati gli operatori della polizia di stato, con altri appartenenti alle altre forze di polizia. Le stesse hanno visto la presenza sul campo di sua eccellenza il prefetto e il signor questore della provincia di Brindisi”. “Se tutto è filato liscio - prosegue Sorino - è esclusivamente grazie a chi queste operazioni le ha dirette, coordinate e con umanità gestite”.

“Come segreteria provinciale del Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia di Stato Brindisi) - afferma ancora Sorino - intendiamo esprimere un sentimento di riconoscenza e gratitudine per tutti coloro impiegati, e per l’impegno profuso. E’ grazie a loro se tutto è andato come previsto ed è la dimostrazione che quando si lavora in coordinamento, tutte le istituzioni fanno la loro gran bella figura in questo nostro paese”.