Nave d'assalto anfibio Usa sceglie il porto di Brindisi per scalo tecnico

BRINDISI - Non è passato inosservato stamattina (venerdì 19 novembre) l’arrivo della Uss Trenton, nave da assalto anfibio della marina militare Usa lunga poco più di 170 metri che ha ormeggiato nel porto interno, presso la banchina Sant’Apollinare (a pochi metri dal capannone ex Montedison). Come spiegato dall’Autorità di sistema portuale del Mar adriatico meridionale, la nave ha scelto brindisi, il cui porto si conferma “sicuro, polifunzionale e attrezzato”, per la sosta tecnica. Negli ultimi decenni la nave ha preso parte a numerose operazioni nel mare Mediterraneo e al largo del corno d’Africa.