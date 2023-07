Scandiuzzi premia 9 giovani talenti formati in azienda: presente anche il presidente

BRINDISI - La Scandiuzzi Steel Constructions Spa, rinomata azienda operante nell'area industriale di Brindisi da oltre un quarto di secolo, ha rinnovato il suo impegno verso la formazione e l'occupazione giovanile. Oltre al sistema dell'alternanza scuola-lavoro da anni attivo, ha recentemente concluso con successo un corso di formazione dedicato a nove promettenti ragazzi, organizzato all'interno dell'azienda in collaborazione con l'agenzia per il lavoro Umana Spa.

Durante l'academy, questi giovani hanno avuto l'opportunità di sviluppare competenze teoriche, grazie al contributo di docenti provenienti dall'Its Giorgi di Brindisi e da personale aziendale, e pratiche, in ambiti fondamentali come saldatura, montaggio, carpenteria metallica. Attraverso un'esperienza di apprendimento diretto sul campo, sono stati guidati dagli esperti dell'azienda a migliorare le proprie abilità tecniche e a comprendere le dinamiche del settore industriale.

La Scandiuzzi Steel Constructions ha previsto l'assunzione di molti di giovani talenti grazie alle opportunità offerte dal governo nel quadro delle politiche per l'inserimento lavorativo dei giovani. La cerimonia di consegna degli attestati – fa sapere il direttore dello stabilimento di Brindisi, Nicola Parisi - si terrà il prossimo venerdì, 14 luglio, alle ore 11, nella sede di via Enrico Fermi n.88, durante la quale i giovani talenti riceveranno il riconoscimento ufficiale per il loro impegno e i risultati ottenuti durante l'academy.

La presenza del presidente dell'azienda, il cavaliere Renzo Scandiuzzi, sottolinea l'importanza attribuita a questo programma di formazione e all'occupazione giovanile. La Scandiuzzi Steel Constructions, infatti, non solo si impegna a fornire opportunità di apprendimento e crescita ai giovani, ma è anche determinata a promuovere la loro inclusione nel settore industriale, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale della comunità di Brindisi.