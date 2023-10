Sport, musica e screening in piazza contro ictus e tumore al seno

ORIA - In un'atmosfera di impegno, sensibilizzazione e solidarietà, la città di Oria ospiterà "Scendi in Campo anche tu! 2.0", una manifestazione organizzata in occasione della giornata mondiale dell'Ictus e di ottobre rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L'evento, promosso dall'associazione Aura Aps in collaborazione con “Pre-Vieni con noi”, si propone di diffondere consapevolezza e informazione riguardo a due gravi problematiche sanitarie: l'ictus e il tumore al seno.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Oria, si articolerà in due momenti distinti durante la giornata di domenica 29 ottobre: la mattina, a partire dalle ore 9, presso la villa comunale, sarà protagonista lo sport, simbolo di salute e benessere psico-fisico, con il torneo di tennis e le attività di fitness (alle quali potranno unirsi, gratuitamente, tutti coloro che vorranno essere parte di questa entusiasmante iniziativa) che coinvolgeranno partecipanti di tutte le età promuovendo l'importanza dell'attività fisica per uno stile di vita sano nella lotta all'ictus e alle patologie oncologiche.

Nel corso della mattinata, inoltre, grazie alla preziosa partecipazione della Croce Rossa Italiana sez. Oria-Francavilla F., sarà possibile effettuare gratuitamente uno screening pressorio come primo indicatore di prevenzione dell'ictus e, contestualmente, saranno distribuite le magliette con il logo "Pre-Vieni con noi" con l’offerta di un piccolo obolo volontario il cui ricavato sarà destinato a sostenere una campagna di prevenzione per il tumore al seno con ecografie e visite gratuite della mammella.

La serata, prenderà vita a partire dalle ore 17:30 presso il teatro della chiesa di San Barsanofio. L’incontro sarà dedicato all'informazione grazie ai contributi di esperti, medici specialisti e testimonianze, con l'obiettivo di approfondire la comprensione e la sensibilizzazione riguardo alla prevenzione e al trattamento dell'ictus e dei tumori al seno. Ad allietare la serata ci saranno momenti di intrattenimento e di festa, con intermezzi musicali coinvolgenti per sottolineare la rilevanza della comunità nel sostenere queste importanti iniziative legate a tematiche tanto sensibili quali la salute e la solidarietà.

Un sentito ringraziamento, da parte degli organizzatori, va a tutti coloro che a vario titolo ed in vari modi hanno collaborato e reso possibile la realizzazione dell’iniziativa.

Durante lo svolgimento della manifestazione non mancheranno sorprese perciò il 29 ottobre, a Oria, “Scendi in campo anche tu! e Pre-vieni con noi”