Sciopero aeroporti, sette voli cancellati in partenza e in arrivo da Brindisi

BRINDISI - Dalle ore 10:00 alle 18:00 di oggi (15 luglio) è scattato lo sciopero aereo preannunciato - a livello nazionale - dal personale di terra, e da quello dei servizi di handling e check-in.

Una situazione che, chiaramente, coinvolge anche l'aeroporto di Brindisi sia per i voli in partenza che in arrivo, come è possibile constatare dall'apposito portale online di Aeroporti di Puglia. Cancellate le tratte che collegano la città adriatica con Cagliari, Milano Malpensa, Milano Linate e Verona.

Quali sono i voli cancellati

Il Volotea (V7 1763) diretto a Cagliari a partire dalle 13:35, così come l'EasyJet (EC 3516) delle 13:35 destinato a Milano Malpensa sono stati cancellati. Stessa sorte ha interessato il volo Ita (AZ 1642) delle 14:45 per Linate, e quello Ryanair (FR 3150) delle 15:45 destinato a raggiungere Verona.

Per quanto riguarda gli arrivi a Brindisi, invece, per oggi è cancellata la linea Volotea (V7 1762) che sarebbe dovuta giungere alle 12:55 dal capoluogo sardo. Ugualmente, non partiranno nè l'Easy Jet (Ec 3515) proveniente da Milano Malpensa alle 13:35, e nè l'Ita (AZ 1629) previsto da Linate alle 14:00.

Il dato nazionale

Sabato nero per chi vola, gli aeroporti si fermano e sarebbero 150mila i passeggeri che rischiano di rimanere a terra a causa delle cancellazioni. Dopo lo sciopero dei treni, dunque, un'altra giornata travagliata sta interessando i viaggiatori italiani e i turisti proprio in piena estate.

Molti i disagi in tutto il Paese, soprattutto per gli aeroporti delle città più grandi. Anche se, secondo quanto riporta Ansa, a Milano Malpensa e Linate molte situazioni erano state previste e - dunque - diversi voli erano stati già precedentemente riprogrammati dalle compagnie. Dato confermato da Rai News: "Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nello sciopero - si legge - I vettori dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal regolamento comunitario 261/2004".

Ita Airways, a causa dello sciopero "si è vista costretta a cancellare 133 tra voli nazionali e internazionali”, informa la compagnia sul proprio sito. Ma spiega di aver “attivato un piano straordinario” per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni e “il 40% riuscirà a volare nella stessa giornata”.