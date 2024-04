Sciopero lavoratori Ferrovie del Sud Est: possibili disagi per i viaggiatori

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Ferrovie del Sud Est. Previsto uno stop di quattro ore il prossimo 11 aprile.

Le segreterie regionali pugliesi delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uil Cgil e Uil trasporti, in adesione ad uno sciopero nazionale, hanno proclamato per giovedì 11 aprile uno sciopero del personale di Ferrovie del Sud Est di quattro ore, dalle 19.30 alle 23.30, per ragioni di natura politica. I treni e gli autobus, dunque, potranno subire cancellazioni o variazioni.

